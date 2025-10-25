Productores de Encrucijada entregan donativo a casa de abuelos

Teniendo en cuenta que la solidaridad es uno de los principios que rige nuestra sociedad socialista y el altruismo que siempre ha caracterizado a los campesinos cubanos, los trabajadores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) “Gregorio Pedroso”, perteneciente a la Empresa Agroindustrial Azucarera “Pedro Felipe Figueredo y Cisneros”, realizó una donación de ciento catorce libras de arroz al Hogar de los Ancianos “Haydée Santamaría”, del Consejo Popular Calabazar de Sagua.

El donativo es parte de un programa que incluye además el aporte de varias cooperativas del municipio para ayudar a las clases más vulnerables.

Elio Olivera Martínez, presidente UBPC “Gregorio Pedroso”, aseveró: “Es importante el aporte social de las demás cooperativas del municipio, no solo a la casa de los abuelos, sino a otras instituciones donde existen personas vulnerables. Nosotros en los próximos días apoyaremos acá con yuca, plátanos, boniatos que pronto tenemos de saca y en todo lo que podamos ayudaremos sistemáticamente como siempre”.

La “Gregorio Pedroso”, entidad que por sus resultados productivos atesora la Condición de Vanguardia Nacional, se ha caracterizado además por la ayuda alimentaria permanente que ofrece a los pobladores de diferentes Comunidades, como es el caso de “Perucho Figueredo”, “Dos amigos” y “Calabazar de Sagua”.