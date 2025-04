Nuevo estreno del Teatro Dripy

✍🏻Leonor Esther Martínez/CMHW

“Por mis ojos color café” tituló la actriz Lauren González el unipersonal que protagoniza como último estreno del teatro Dripy, tomando como referente las obras “La señorita Julia”, de Strindberg y “Casa de muñecas”, de Ibsen.

«Creo que las mujeres son lo más hermoso, no porque yo sea mujer. Pasamos por tanto que creo que necesitamos nuestro espacio, nuestro momento de sentirnos queridas», dijo a la radio.

Lauren González ha sentido la acogida a su obra, a su actuación: «me siento plena», asegura.

El texto, la partitura escénica, la música, han sido tratados con extremo cuidado, comentó Wilfredito Rodríguez, director general.

«Cuando uno ve este espectáculo te das cuenta de que es el mismo grupo que ha hecho obras como “Nené traviesa”, “Yo no sé parecer” “Historias para ser contadas”, “Alma con alas”, incluso “Tu son entero”. No importa quién dirija. (En este caso dirigió Marbelis Rodríguez). Pero hay un lenguaje de grupo que eso es muy difícil de lograr. Siempre somos un equipo de creación y eso a mí me da tranquilidad y mucha paz. Además, tener gente joven como Lauren, que ya muestra interés en hacer, es impresionante: escribir una obra e interpretarla», acotó.

Emplea títeres, sombras y utiliza el mismo tema de Los Beatles versionado en jazz, blues como banda sonora y acompaña los estados anímicos de la protagonista.

Una vez concluida la función, el director general Wilfredito Rodríguez Álvarez felicita a Lauren por su desenvolvimiento en la escena.

Wilfredito reafirma que “Por mis ojos color café” tiene el alma de su grupo Dripy. Para apoyar a Lauren en su unipersonal estuvieron también Anita Sánchez, Elena Hernández, Juan Carlos Arencibia, Yuriem Alfonso, Ediel Otero,Johan Rodríguez, María Elena García, José González y Luis Ernesto Bermúdez.

La obra se repondrá el viernes 11 y el sábado 12 de abril, a las 5 de la tarde, en la propia sede del grupo teatral Dripy.