Nota Informativa de la Dirección de Educación Provincial de Villa Clara

A partir de la situación meteorológica actual sobre el huracán #Melissa y las condiciones adversas que puede presentar la provincia según el informe emitido por el Instituto de Meteorología, se informa que:

A partir del domingo 26 de octubre de 2025, queda pospuesta la entrada de los estudiantes a los centros internos, hasta que las condiciones meteorológicas permitan su restablecimiento.

Los centros educativos (secundaria básica, preuniversitario y la enseñanza técnica profesional) se mantienen abiertos con actividades complementarias, en la sesión de la mañana.

En el caso de los seminternados y círculos infantiles se mantienen abiertos durante los horarios habituales con actividades complementarias para ofrecer el servicio a las madres trabajadoras.

En caso de los centros educativos que sea necesario utilizar para la evacuación oportuna se le informará de inmediato a la familia.

Es importante preservar las vidas humanas y proteger los bienes (recursos audiovisuales e informáticos, base material de estudio y base material de vida) para que no existan pérdidas.

Se exhorta a trabajadores y familias a seguir estrictamente las orientaciones de la Defensa Civil y mantenerse informados.

En el caso de la Educación de Jóvenes y Adultos, se realizarán hojas de ejercicio.