Tomado de Vanguardia /

Frente a los lanzamientos de Julio Romero, el Comandante de la Revolución inauguró la XXI Serie Mundial de Béisbol Amateur. Recordada también fue su presencia, junto a los boxeadores cubanos, en el Mundial de Belgrado 1978.

resultaron muy valiosas en la trayectoria de los nuestros, que repitieron el triunfo alcanzado cuatro años atrás en La Habana 1974, al conquistar cinco medallas de oro y tres de plata.

En la capital de Yugoslavia subieron a lo más alto del podio Adolfo Horta (54 kilogramos), Ángel Herrera (57), José Gómez (75), Sixto Soria (81) y Teófilo Stevenson, quien se convirtió en el primer bicampeón a este nivel, al colgarse el metal dorado en la categoría de más de 81 kilos.

Con plata finalizaron Jorgito Hernández (48), Héctor Ramírez (51) y Luis Felipe Martínez (71).

Al regreso, los cubanos fueron recibidos por Fidel en el aeropuerto José Martí. Ramiro, el primero en descender, se fundió en un abrazo con el líder histórico de la Revolución, quien saludó a todos los integrantes de la delegación.

Durante el intercambio con los púgiles, al responder a una pregunta de Fidel, el astro Teófilo Stevenson señaló que había visto en varias ocasiones a su antiguo entrenador, el soviético Andrei Chervonenko y que este, incluso, había hablado con Ramiro Valdés.

Entonces el Comandante en Jefe indagó: «Ramiro no se perdió ni una pelea, ¿no?» «Ni una», exclamaron todos al unísono.