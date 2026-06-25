«Es lo más grande que me ha pasado en la vida. Conocerlo a él, como persona, como ser humano. Porque es un hombre que ha sido sencillo, fiel a la Revolución. Decía, como Martí, que la mejor manera de decir es hacer. Es un hombre al que no le gustaba la fama. Por eso creo que él no puede morir en esencia. Físicamente se va, pero siempre estará en el corazón de los cubanos». Ahora, los restos del Comandante descansarán para siempre en Villa Clara, al lado del Che, su compañero de lucha, su hermano. Y María Antonia, como muchos villaclareños, lo siente como un honor. «Eso sería un orgullo, un honor que no me va a caber el pecho. Ese reencuentro con el héroe, con el hombre intachable. Porque aunque los enemigos hayan querido desaparecerlo, él no va a desaparecer. Físicamente sí, pero sus ideas estarán siempre con el pueblo. Para Villa Clara, para Santa Clara, es un honor que sus restos descansen aquí, en esta ciudad que él quiso y ayudó a liberar. Junto al Che, su hermano de lucha, de ideas, de sangre». Nunca volvió a verlo. Solo tuvo aquellos días en la embajada. Pero le bastaron para guardar para siempre la imagen de un Comandante que también sabía sostener la vida entre sus brazos. «Nunca más tuve la oportunidad. Pero son oportunidades únicas». Ramiro Valdés fue, sin dudas, un hombre que supo decir haciendo. Y su esencia, la de aquel guerrillero que también era abuelo y amigo de los niños, no se borra con el tiempo. Queda en la memoria de una mujer que guarda tres fotografías como un recuerdo imborrable.
Tomado de Vanguardia /
Frente a los lanzamientos de Julio Romero, el Comandante de la Revolución inauguró la XXI Serie Mundial de Béisbol Amateur. Recordada también fue su presencia, junto a los boxeadores cubanos, en el Mundial de Belgrado 1978.
resultaron muy valiosas en la trayectoria de los nuestros, que repitieron el triunfo alcanzado cuatro años atrás en La Habana 1974, al conquistar cinco medallas de oro y tres de plata.
En la capital de Yugoslavia subieron a lo más alto del podio Adolfo Horta (54 kilogramos), Ángel Herrera (57), José Gómez (75), Sixto Soria (81) y Teófilo Stevenson, quien se convirtió en el primer bicampeón a este nivel, al colgarse el metal dorado en la categoría de más de 81 kilos.
Con plata finalizaron Jorgito Hernández (48), Héctor Ramírez (51) y Luis Felipe Martínez (71).
Al regreso, los cubanos fueron recibidos por Fidel en el aeropuerto José Martí. Ramiro, el primero en descender, se fundió en un abrazo con el líder histórico de la Revolución, quien saludó a todos los integrantes de la delegación.
Durante el intercambio con los púgiles, al responder a una pregunta de Fidel, el astro Teófilo Stevenson señaló que había visto en varias ocasiones a su antiguo entrenador, el soviético Andrei Chervonenko y que este, incluso, había hablado con Ramiro Valdés.
Entonces el Comandante en Jefe indagó: «Ramiro no se perdió ni una pelea, ¿no?» «Ni una», exclamaron todos al unísono.
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