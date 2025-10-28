El Instituto de Meteorología informa en su Aviso de Ciclón Tropical No. 17.que el huracán Melissa comienza a moverse lentamente al norte-nordeste…

El huracán Melissa durante las últimas horas se ha mantenido con igual intensidad y ha comenzado a moverse lentamente al norte-nordeste. Los vientos máximos sostenidos se mantienen en 280 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central descendió hasta 903 hectoPascal, por lo que continúa como un huracán de gran intensidad, categoría cinco en la escala Saffir-Simpson.

A la medianoche el ojo del huracán Melissa fue estimado en los 16.6 grados de latitud Norte y los 78.5 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 230 kilómetros al suroeste de Kingston, Jamaica, a 365 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Cruz, Granma y a 470 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santiago de Cuba. Melissa se mueve con una velocidad de traslación de solo cuatro kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas se espera que el huracán incline su trayectoria gradualmente hacia el nordeste, aumentando su velocidad de traslación. Según la trayectoria pronosticada, se espera que el ojo de Melissa se mueva cerca o sobre Jamaica, aproximándose a la costa sur de la región oriental de Cuba en la madrugada del miércoles. Durante su trayectoria el huracán Melissa experimentará fluctuaciones en su intensidad, no obstante, se mantendrá como un huracán de gran intensidad a su paso por Jamaica y Cuba. Las bandas externas de este huracán continuarán incrementando los nublados y las precipitaciones en la región oriental de Cuba, las que pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en zonas montañosas. El viento será del nordeste al este en gran parte del país, con velocidades en la tarde entre 35 y 50 kilómetros por hora en las provincias orientales, con rachas superiores, que se incrementarán a fuerza de tormenta tropical en la noche. Se mantendrán las fuertes marejadas con olas entre 2,5 a 4,0 metros en los mares al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo con inundaciones de ligeras a moderadas en zonas bajas de este litoral.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este huracán de gran intensidad.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la mañana de este martes.