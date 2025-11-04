Más medallas para Cuba en paratletismo de Chile 2025

Cuba siguió logrando medallas hoy en la jornada de la mañana de la segunda fecha del torneo de los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025, al conquistar una de oro y tres de plata, certamen multideportivo que concluirá este domingo.

El perfil de Facebook de la edición digital de la publicación JIT destaca que Jean Carlos Acevedo y Yeikol Amador de Roncele hicieron el uno-dos en salto de longitud de la clase T46-categoría sub 20.

Por su parte, las otras dos preseas plateadas fueron para Lisvania Álvarez, en impulsión de la bala (F46/sub-20), y Tairemy Navarro y su guía Marcos Antonio en los 200 metros planos (T11-sub17), agrega.

Este lunes los paratletas cubanos ganaron una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, botín general (2-5-1) que pudiera seguir aumentando está tarde-noche.