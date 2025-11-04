Se extiende la mano solidaria de los campesinos quemadenses hacia el oriente cubano.

En la sede de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) del municipio de Quemado de Güines, se vive un ajetreo diferente. Desde las catorce unidades productoras del municipio llegan los donativos de los campesinos, destinados a los damnificados de las hermanas provincias orientales que sufrieron los efectos devastadores del poderoso huracán Melissa.

La valija entregada por cientos de campesinos no solo lleva el abrazo solidario de los hombres y mujeres que con esfuerzo cotidiano recogen los frutos del campo; no son solo prendas, objetos y otros artículos de primera necesidad, son frutos del amor, del abrazo solidario y de la hermandad genuina que une a los cubanos, quienes en tiempos de adversidad, se entregan y son capaces de compartir lo poco o lo mucho que tienen.

Entre las Cooperativas que llegaban a la sede municipal con su valija, estaba la CPA Ocho de Abril de la comunidad Suri. En nombre de los cooperativistas, Lilio Rodríguez, presidente de la CPA destacaba la grandeza del campesinado, que no solo ha extendido su mano para donar su sangre, también están dispuestos a ofrecer alimentos del campo o ir a el oriente de Cuba a ayudar en cualquier tarea que se les asigne.

Sin vacilación aseguró que ese es el mensaje que une a los campesinos quemadenses y que le transmiten a los afectados por el evento meteorológico, porque por duros que azoten los vientos, nuestro campesinado estará siempre listo para compartir lo que tienen y apretar la mano para renovar las fuerzas a los compatriotas afectados.