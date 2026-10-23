Lula y Flávio Bolsonaro protagonizarán último cara a cara previo a segunda vuelta electoral

El actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizarán este viernes el último debate televisivo con vistas a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, previstas para este domingo 25 de octubre.

Según reportes de prensa, la cita comenzará a las 21:20, hora local, después del noticiero Jornal Nacional, desde los estudios en Río de Janeiro, bajo la moderación del periodista César Tralli, y podrá seguirse por TV Globo, GloboNews, el portal G1 y la plataforma Globoplay.

De acuerdo con las reglas divulgadas por la cadena, el programa tendrá cuatro bloques de preguntas y respuestas, además de las consideraciones finales. Tres de los segmentos abordarán temas determinados y uno será de asunto libre, mientras el orden de las interrogantes se decidirá mediante sorteos realizados en directo por el moderador.

Dinámica del debate televisivo

El primer bloque comprenderá seis rondas sobre aspectos relacionados con diferentes regiones del país y uno prioritario de alcance nacional. Cada candidato dispondrá de tres minutos por ronda, distribuidos entre pregunta y réplica o respuesta y réplica.

Los bloques segundo y tercero ofrecerán a Lula y a Flávio Bolsonaro la posibilidad de escoger los temas de sus preguntas entre las opciones presentadas en una pantalla, con la misma dinámica de tiempo.

El cuarto segmento será de asunto libre y cada aspirante contará con ocho minutos para intervenir, sin límite de intercambios de opiniones.

Una de las principales modificaciones respecto al debate del pasado 18 de octubre realizado por la cadena Bandeirantes, TV Band, es la restricción del desplazamiento por el escenario, luego que Flávio Bolsonaro se situara detrás de Lula durante algunas intervenciones del mandatario en el encuentro anterior, en una dinámica que generó críticas de la campaña petista.

La verificación de datos constituye también otro punto de atención, pues TV Globo no incorporará correcciones en directo durante la transmisión televisiva, como solicitó la campaña de Lula, pero anunció que el portal G1 publicará comprobaciones mediante su sección Fato ou Fake desde el desarrollo del encuentro.

Un equipo de unos 30 periodistas realizará ese trabajo, que continuará durante la madrugada en coordinación con los sitios de los diarios O Globo, Extra y Valor Económico, además de la radio CBN.

Esa decisión se produjo después que el debate de TV Band estuviera marcado por acusaciones cruzadas, provocaciones y declaraciones cuestionadas, lo que reavivó el reclamo de controles sobre la información difundida por los candidatos.

(Tomado de Prensa Latina)