Brasil elige su futuro en las urnas entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

El mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentan este domingo en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Brasil para los cuales fueron convocados 158,7 millones de electores.

La votación definirá quién gobernará el mayor país de América Latina durante los próximos cuatro años y pondrá en juego dos proyectos con concepciones diferentes sobre el papel del Estado, la economía, las políticas sociales, la seguridad pública y las relaciones internacionales, entre otros temas.

Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), aspira a la reelección con una agenda que incluye la continuidad de los programas sociales, el aumento de los ingresos, las inversiones públicas, la protección ambiental y la diversificación de los mercados de exportación.

Flávio Bolsonaro defiende una plataforma conservadora, con énfasis en la seguridad pública, el respaldo al sector agropecuario y cambios en la gestión económica.

En la primera vuelta de las elecciones, celebrada el último 4 de octubre, el legislador obtuvo el 47,03 por ciento de los votos válidos, frente al 45,16 por ciento alcanzado por Lula, según los datos del Tribunal Superior Electoral.

Ninguno de los dos aspirantes al Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, superó entonces la mitad de los sufragios, lo cual determinó la realización de una segunda ronda en las urnas.

La campaña rumbo al balotaje estuvo marcada por actos públicos, recorridos por ciudades, encuentros con distintos sectores sociales y una intensa actividad en las redes sociales.

También, los últimos días estuvieron signados por debates televisivos, y en el encuentro final, transmitido por Globo el viernes, los candidatos discutieron sobre el salario mínimo, la seguridad pública, la sanidad, los incentivos al agronegocio y las políticas económicas.

El intercambio de opiniones incluyó acusaciones y réplicas sobre asuntos personales y controversias de la vida pública del gigante sudamericano.

De su lado, Lula defendió la continuidad de los programas sociales, las medidas para mejorar los ingresos de los trabajadores y las iniciativas destinadas a ampliar las oportunidades económicas.

Por otra parte, Flávio Bolsonaro centró buena parte de sus intervenciones en propuestas de seguridad más severas, el combate a las organizaciones criminales y el respaldo a los productores rurales.

A juicio de analistas y medios de prensa, su candidatura recoge la tradición conservadora de su padre, Jair Bolsonaro, expresidente que cumple una condena de 27 años y tres meses de cárcel por su participación en una trama golpista.

El proceso brasileño de votación utiliza urnas electrónicas y está organizado por la Justicia Electoral.

Los centros para sufragar funcionan desde las 08:00 hasta las 17:00, hora de Brasilia, con ajustes en determinadas localidades debido a las diferencias de huso horario.

El voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años y facultativo para los jóvenes de 16 y 17 y los mayores de las siete décadas.

Además de la Presidencia, habrá segunda vuelta para elegir gobernadores en cinco estados (Acre, Amazonas, Espirito Santo, Río Grande del Norte y Tocatins) y en el Distrito Federal.

(Tomado de Prensa Latina)