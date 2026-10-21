China reafirma respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz y a la soberanía de Cuba

China reafirmó el respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz y a la defensa de la soberanía nacional de Cuba, tras la nueva maniobra contra el líder de la Revolución Cubana anunciada por el Fiscal General de Florida el pasado lunes.

Al respecto, Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, destacó que «el compañero Raúl Castro es un gran líder de la Revolución Cubana, muy respetado y con inmenso prestigio internacional».

La vocera se refirió a las declaraciones del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quienes calificaron la acción como un «circo patético».

Mao subrayó la oposición del gigante asiático al abuso de los mecanismos judiciales para ejercer presión sobre Cuba y reiteró el firme apoyo a la Isla en la defensa de su soberanía nacional y frente a la injerencia extranjera.

Asimismo, instó a Estados Unidos a poner fin de inmediato al bloqueo contra Cuba, a cesar cualquier forma de coacción o presión y a dejar de vulnerar el derecho del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo.

El pasado lunes, en su cuenta en la red social X, Díaz-Canel afirmó que la acción contra el General de Ejército constituía una «maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos contra Raúl y contra Cuba» y aseguró que merecía la firme condena de los cubanos. El mandatario calificó la acción como un «patético circo miamense, con trasfondo electoral».

En esa misma red social, el canciller, Bruno Rodríguez Parrilla afirmó que se trataba de una «nueva maniobra estéril de los políticos anticubanos del sur de Florida» que, señaló, se combina con acusaciones «manidas e infundadas» contra Cuba.

El pronunciamiento de Beijing reafirma el respaldo de China a Cuba frente a las presiones de EE. UU. y su rechazo a las acciones contra la soberanía de la Isla.