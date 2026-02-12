Llegó a Cuba ayuda material procedente de México

En dos buques de la armada de México llegó hoy al puerto de La Habana un cargamento con más de 800 toneladas de ayuda material enviada por el Gobierno de la nación de norteamérica, por instrucción de su presidenta, Claudia Sheinbaum.

Al recibir la carga, Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, agradeció a la presidenta Sheinbaum, a su Gobierno, al pueblo mexicano, y a las instituciones que hicieron posible que esta ayuda llegara al pueblo cubano.

La titular precisó que esta ayuda está compuesta por alimentos, productos de aseo y otros enseres que serán bien recibidos por el pueblo.

Destacó la participación de la Secretaría de la Marina, a la de Relaciones Exteriores, a la embajada, la oficina de la Presidencia y todas las instituciones mexicanas que hicieron posible el envío.

«En momentos donde se sortean las dificultades, donde el recrudecimiento de las medidas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y el intento por asfixiarnos se recrudece, se agradece mucho más», afirmó Díaz Velázquez.

Añadió que los cubanos se sienten acompañados por México, por su humanidad, su solidaridad y su hermandad.

Según precisó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el buque Papaloapan transportaría alrededor de 536 toneladas, entre leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal.

En tanto, el segundo barco, llamado Isla Holbox traería a Cuba unas 277 toneladas de leche en polvo.

(Con información de ACN)