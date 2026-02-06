Gobierno cubano informa acciones que adopta el país para enfrentar la actual situación

El vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga explicó que la primera decisión del país es continuar con el desarrollo del programa de instalación de parques solares fotovoltaicos.

“En medio de esta situación se mantiene en ejecución todas las inversiones que van a garantizar definitivamente la sostenibilidad de nuestro sistema electroenergético nacional sin depender de la importación de combustible. Ese es el camino, ese es el punto a donde tenemos que llegar”, afirmó.

Indicó que, a pesar de las afectaciones en los niveles de combustible, este programa debe preservarse, aunque de otras maneras, utilizando más recursos locales e incorporando fuerza de trabajo en actividades donde el equipo no pueda operar por falta de combustible. Aseguró que los programas se mantienen en cada parque solar y se avanzará con el cronograma previsto.

Energía: Electrificación con sistemas fotovoltaicos

Por otra parte, destacó la continuidad del programa de instalación de módulos solares fotovoltaicos. Por la vía estatal, se avanza hacia la instalación de un total de 20 000 sistemas para viviendas, que incluyen paneles y baterías para la noche.

El Ministerio de Energía y Minas desarrolla un proceso de venta a maestros y trabajadores de la salud y educación seleccionados de 10 000 de estos sistemas.

Una decisión adoptada es agilizar los procesos de entrega y montaje, lo que “va a darle sostenibilidad energética a 10 000 núcleos familiares en el país”. Además, se trabaja en la instalación de 5 000 módulos para viviendas aisladas.

Recordó que “en la intervención nuestro presidente explicaba que con la instalación de estos 5000 sistemas queda electrificado el 100% del país”, al llegar a comunidades remotas.

Posteriormente, durante este año y probablemente en el primer semestre, se entregarán otros 5 000 sistemas que abarcarán centros sociales como hogares de ancianos, casas de niños sin amparo filial y centros comunitarios, así como servicios de bancos y otros lugares donde la población recibe atención social.

Energía: Petróleo nacional y nuevos incentivos

Un componente importante de estas decisiones es “continuar con el desarrollo y el crecimiento de la producción nacional de petróleo”.

Señaló que el crudo cubano es pesado y se usa para generar electricidad, y que “ya logramos al cierre del año 2025 el revertir la tendencia de decrecimiento que veníamos teniendo en años anteriores”.

Al cierre de 2025 la producción creció modestamente, y para 2026 ya se desarrolla un grupo de acciones.

Existen medidas adicionales para incrementar la producción, incluso a partir de pozos existentes, gestionando recursos a través de la empresa Cupet y en asociación con compañías extranjeras.

Como una cuestión novedosa, mencionó que se amplían los incentivos para las fuentes renovables y que, por primera vez, se permite a quienes generen electricidad venderla directamente a terceros, no solo a la Unión Eléctrica.

“En estos momentos ya se abre la posibilidad de venderla a otro consumidor que puede ser una empresa, una industria, cualquier institución del país”, lo que contribuye al programa estatal de energías renovables.

Medidas de ahorro y combustible

También hay medidas más enfocadas al ahorro. Se ha decidido concentrar las actividades administrativas fundamentalmente de lunes a jueves, para incrementar la eficiencia en la atención a la población y reducir las afectaciones en el fin de semana.

“También se tomarán decisiones sobre las ventas de combustible, ya que al no haber el suficiente no podemos mantener los mismos niveles de venta”. Habrá limitaciones en la adquisición, y en la medida que se restablezca la situación, se irán haciendo las entregas a los niveles habituales.

Producción de alimentos

Desde el punto de vista de la producción de alimentos, reiteró la importancia de incrementarla a nivel territorial. Hizo un llamado a integrar la canasta familiar “no solo productos importados, sino también productos locales”.

Puso como ejemplo el arroz, anunciando que “este año el país se ha propuesto sembrar 200 000 hectáreas de arroz para garantizar una parte importante de la demanda”.

Mencionó la cooperación de varios países en proyectos con buenos rendimientos, como en fincas en Pinar del Río, Sancti Spíritus y, más recientemente, en Granma, donde ya se sembraron las primeras 360 hectáreas.

Hay una decisión de proteger esta producción con combustible, a pesar de la situación compleja.

También se estimulará la siembra de diversos cultivos y se enfatizará en la agricultura urbana y familiar. Se utilizarán fuentes renovables para el riego y se incrementará la tracción animal, ya que “no vamos a disponer de combustible para la participación de forma masiva de equipamiento en las labores agrícolas”.

Subrayó que es fundamental la integración de todas las formas productivas y las alianzas para trabajar en los precios de los alimentos.

“Estamos desarrollando algunas iniciativas con actores económicos no estatales, con empresas extranjeras que están en disposición de participar para la venta de alimentos a la población, buscando mecanismos que apoyen la disminución de los precios”, afirmó.