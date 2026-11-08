Felicitó Raúl a los combatientes de la Contrainteligencia Militar

El líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, felicitó este sábado a los combatientes de la Contrainteligencia Militar, en ocasión de conmemorarse el Aniversario 64 de la fundación de este órgano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

«Lealtad, valentía y modestia son características que definen a los integrantes de este importante órgano, quienes enfrentan con profesionalidad los desafíos que nos impone la política agresiva de nuestro principal enemigo», escribió Raúl en una carta.

Difundida por la Televisión Cubana, la misiva expresa:

«Queridos compañeros:

En ocasión del 64 aniversario de la fundación de la Contrainteligencia Militar, con profundo orgullo felicito a sus oficiales, suboficiales, cadetes, sargentos, soldados y trabajadores civiles. Llegue en este día el más sentido reconocimiento a quienes contribuyen a mantener la pureza y el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Lealtad, valentía y modestia son características que definen a los integrantes de este importante órgano, quienes enfrentan con profesionalidad los desafíos que nos impone la política agresiva de nuestro principal enemigo.

Merecido reconocimiento a los que ya no están con nosotros y nos legaron su ejemplo.

Les reitero mis felicitaciones, consciente de que continuarán siendo consecuentes con el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y firmes defensores, a cualquier precio, de las conquistas alcanzadas por nuestro país.

¡Hasta la victoria siempre!

Un fuerte abrazo.

General de Ejército Raúl Castro Ruz».