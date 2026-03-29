Estudiantes villaclareños regalan alegrías en comunidades rurales

✍🏻📸Abel Alejandro Pérez García, estudiante de periodismo

Militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas UJC, con sus organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles, realizaron un trabajo comunitario en la comunidad en transformación Julián Grimau, conocido como pueblo El Yabú, en la ciudad de Santa Clara. .

El objetivo es llevar actividades deportivas y culturales a diversos sitios del central territorio en el marco del aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí y el 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas, aseguró el jefe del departamento ideológico, Vladimir Hernández Meneses.

Explicó que recibieron apoyo de la micro, pequeña y mediana empresa Mipyme Reparaciones Mecánicas Automotores Integrales Repmai para la transportación, con vehículos eléctricos, de los participantes y destacó la venta de comida, por la Empresa Provincial Productora de Alimentos, a los habitantes de la comunidad Julián Grimau.

Leonel del Valle Monteagudo, presidente del Consejo Popular, dijo que la participación de varios vecinos contribuyó a la realización con éxito de las actividades y preponderó el apoyo del restaurante Don Felipe con una caldosa para los presentes.

Me divertí mucho en la actividad porque habían muchos niños y me gustó la competencia de jalar la soga, dijo Helen de la Caridad Jauriga Hernández, estudiante de tercer grado de la escuela Antonio López Fernández.

Culminado el encuentro, continuaron con una acampada en horario de la noche y continuarán hoy con un trabajo productivo en una finca de la localidad.