En Santa Clara conmemoran Día de la víctimas del terrorismo de Estado

✍🏻Yiliainelys Valdés

“Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla”, fueron las palabras expresadas por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz hace 49 años, al referirse al repugnante crimen que le arrebató la vida a 73 personas, entre ellas 57 cubanos, 11 guyaneses y cinco coreanos.

Este 6 de octubre en la ciudad de Santa Clara se rindió una vez más tributo a esos mártires caídos. El acto estuvo presidido por Diamela López Valdés, primera secretaria del Partido Comunista en el municipio, junto a autoridades de la UJC y del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en el territorio.

En la ceremonia se reconocieron mutuamente el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría y la Dirección de Deportes en nuestra provincia, por su honor y fidelidad hacia los héroes de la patria, entre los cuales sobresalen los dos pilotos del vuelo 455 de Cubana de Aviación, quienes con heroísmo intentaron controlar la emergencia tras las explosiones terroristas que derribaron la aeronave. Así como aquellas glorias del deporte cubano, que con el orgullo grabado en el pecho y las medallas ganadas con esfuerzo y sacrificio, nos enseñaron el valor de la entrega y la pasión que impulsa a todo un pueblo.