Fomentan en Villa Clara la inclusión educativa

La Escuela Especial Fructuoso Rodríguez, ubicada en Santa Clara, promueve oportunidades y aprendizaje para niños en situación de discapacidad mediante un plan inclusivo que integra educación general y complementos especializados.

Yamil Morfi Rodríguez, jefe del Departamento de Educación Especial en la provincia, informó que el centro prescribe el mismo plan de estudio de la enseñanza general desde preescolar hasta sexto grado y lo mantiene durante la secundaria básica en un entorno inclusivo.

Aseguró que la institución ofrece materias específicas como orientación y movilidad para alumnos con discapacidad visual y lengua de señas cubana para estudiantes sordos.

Beatriz Muñoz Torres, directora de la escuela, señaló que la misión es desarrollar competencias esenciales, fomentar vínculos de camaradería y potenciar aspiraciones de futuro; y precisó: el enfoque inclusivo no sacrifica el acceso al plan común.

(Tomado de Radio Reloj)