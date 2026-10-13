En «El Renacer»: juventud y tradición para cultivar la tierra 

📸Ramón Barreras

En la finca «El Renacer», perteneciente al Proyecto Autopista, de la cooperativa Benito Juárez, en el municipio villaclareño de Placetas, el empuje de un hombre de 26 años le ganó caballerías al marabú.

Hasta aquí llegó este martes el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, para intercambiar con el joven productor Yanier Negrín, quien actualmente siembra en estos terrenos antes ociosos del km 301 de la Autopista Nacional, tabaco y diversos cultivos varios, entre ellos hortalizas y viandas.

«Ahora mismo nuestro objetivo es seguir creciendo y seguir incorporando a los jóvenes de la comunidad, para continuar aportando al desarrollo municipal», declaró Negrín.

En alrededor de 25 caballerías de tierra, más de un centenar de trabajadores ya se suma a la actual campaña tabacalera en la provincia, así como al crecimiento de productos como el plátano y la malanga, destinados en gran medida al autoabastecimiento local y el apoyo a instituciones sociales de la Villa de los Laureles.

«Este es un proyecto que ha crecido mucho en los últimos meses, con mucho empuje, es un ejemplo no solo en Villa Clara sino también para otras provincias del país, sobre todo para los más jóvenes», aseguró el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

En El Renacer, el empeño de la familia Negrín Alemán se ha convertido en el motor impulsor de una comunidad que apuesta por la energía renovable, por el mantenimiento de la tradición campesina que viene de sus raíces y, sobre todo, en la soberanía alimentaria como máxima de