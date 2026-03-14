Elogia Díaz-Canel labor de la prensa cubana en la Revolución

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, felicitó hoy a los periodistas cubanos en el Día de la Prensa en el país, que se celebra en homenaje a la fundación del Periódico Patria.

En X, el jefe de Estado se refirió a la prensa cubana como digna compañera de todas las batallas de la Revolución, dentro y fuera de la Patria.

Señaló que «ha contado la historia siempre desde la trinchera, igual en la dura cotidianidad que en misiones internacionalistas».

Asimismo, aseguró que junto a combatientes, médicos, maestros, constructores, la prensa «ha sido y es soldado de la martiana manera que demanda el combate cuando se tiene delante al enemigo».

El 14 de marzo de 1892, apareció en Nueva York el periódico Patria, fundado por José Martí para «contribuir a la organización de los cubanos y puertorriqueños en el extranjero, mantener la amistad que unía a las agrupaciones independentistas entre sí y a todos los hombres dispuestos a luchar por la emancipación de sus pueblos».

Para honrar la fecha de nacimiento de este periódico, desde los primeros años de la década de 1990 se celebra el 14 de marzo como Día de la Prensa Cubana.