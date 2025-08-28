El Villa Clara de Béisbol ya está listo para comenzar la Serie Nacional 64

Con la mira en el regreso del principal espectáculo deportivo de Cuba a esta provincia fueron abanderados los atletas que vestirán el uniforme naranja en la inminente contienda nacional.

La ceremonia de abanderamiento fue también el escenario para rendir homenaje a Fidel, en la que fuera su Cabaña de Trabajo en esta provincia. De modo que acompañaron la entrega del estandarte patrio las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y el INDER en Villa Clara encabezadas por Susely Morfa González, Primera Secretaria del Partido, Milaxy Sánchez Armas, Gobernadora de la provincia y Mariela Fonseca Yanes, Directora de Deportes.

Asistieron además, oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior así como glorias deportivas del territorio.

Por su parte, la escuadra villaclareña mantiene desde ya, el compromiso de representar dignamente a la provincia y luchar por un lugar entre los ocho primeros.