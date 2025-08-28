Listo el Parque Solar de Bermejal en Villa Clara para conectarse con el SEN
El Parque Solar Fotovoltaico de Bermejal, en el villaclareño municipio de Santo Domingo, ultima detalles para su pronta conexión al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
Así lo dio a conocer Elsa Vicet González, directora de la Empresa de Fuentes Renovables de Energía (ENFRE), en el más reciente intercambio de las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio, Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, respectivamente, con directivos y especialistas del enclave, uno de los 9 grandes generadores de energía limpia que se pondrán en marcha en Villa Clara.
En Bermejal, no solo comenzarán a generarse 21.8 MW de energía limpia que necesita el país, también se ofrecerá empleo a decenas de lugareños, quedará totalmente rehabilitado el vial de acceso, la iluminación del poblado, comenzará a funcionar una moderna estación de bombeo con energía renovable, se entregarán tres viviendas a trabajadores del enclave y comenzará a producir un autoconsumo.
En esta provincia del centro de Cuba ya entregan energía el Parque Solar de Rojas, en el municipio de Remedios, el de Calabazar de Sagua, en Encrucijada, y se deben concluir las labores en la segunda quincena de septiembre en el Batalla de Santa Clara, ciudad capital, para continuar con las labores en el de Cumbres, perteneciente a Placetas, como parte del llamado de la dirección del país de cambiar la matriz energética nacional.
Publicar comentario