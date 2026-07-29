«EE.UU. recrudece su política contra Cuba en un escenario internacional cada vez más peligroso»

Tomado de Granma/

El canciller cubano afirmó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, que el contexto político internacional en el que Cuba defiende su soberanía se ha agravado de manera significativa, marcado por el recrudecimiento de las acciones de Estados Unidos.

propuesta de conversar sobre bases de respeto.

Estados Unidos y todos observan nuestra disposición a acceder, pese a mentiras y manipulaciones, a un ofrecimiento de ayuda, que curiosamente se califica de humanitaria, por un monto que meramente equivale al impacto económico y social de cinco días del bloqueo, que es inferior a la ayuda del Programa Mundial de Alimentos que trató de impedir, y a pesar de que la brinda el mismo gobierno empeñado, inútilmente pero provocando hondo dolor y sufrimiento, en generar en Cuba una crisis humanitaria.

La meta real y la inclinación verdadera del gobierno de los Estados Unidos no se manifiestan por vía del diálogo o la diplomacia, ni tampoco por el ofrecimiento de ayuda, sino por medio de la coerción y el empeño de provocar el mayor castigo posible al pueblo cubano para conseguir su rendición.

Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, ni desea ser su adversario o un enemigo. Nuestra vocación es de paz, como consta en las relaciones que disfrutamos con toda la comunidad internacional y en la Proclama de Paz de la América Latina y el Caribe, firmada por los Jefes de Estado y Gobierno de la región, en La Habana.

Nuestro único compromiso es con el pueblo cubano. Nuestro mandato es el que ha emanado y emana directamente de su plena, única y absoluta soberanía. Tenemos el deber y el derecho de rechazar y enfrentar la agresión que lo castiga y amenaza, y tenemos el derecho y el deber supremo de defendernos, incluso con las armas, si somos agredidos militarmente.

Seguimos aspirando a la eventual posibilidad de una relación respetuosa y constructiva con nuestro voraz vecino del Norte y a dar pasos que conduzcan en esa dirección, siempre con absoluto, total y completo respeto a los derechos y prerrogativas soberanas de cada parte, que es como se conducen las relaciones entre los Estados.

En territorio estadounidense, viven muchos de nuestros connacionales. Con nuestros compatriotas, nos esforzamos por estrechar los vínculos y ofrecerles las mayores posibilidades de interacción con la Patria y los lazos fraternos con sus familiares y allegados. Muchas de las medidas de gobierno adoptadas ahora y en años recientes se orientan en esa dirección y descansan en el convencimiento de que los cubanos que residen fuera de Cuba, en cualquier parte del mundo, tienen un papel importante en el desarrollo de la nación, desde donde estén y también si regresan al país.

Las nuevas transformaciones económicas y sociales en las que estamos enfrascados amplían considerablemente esas posibilidades.

Deseo expresar nuestra inmensa gratitud por las expresiones de solidaridad con la causa de Cuba procedentes de todos los continentes, por la ayuda humanitaria y constante y sin condicionamientos ni oportunismos políticos de numerosos gobiernos, parlamentos y parlamentarios, organismos internacionales, organizaciones fraternales, movimientos sociales, partidos políticos, empresarios, asociaciones de amistad, solidaridad y de la sociedad civil, intelectuales y artistas, personalidades y académicos, y personas individualmente, de signo político y compromiso ideológico diverso, pero que coinciden en el rechazo a la injusticia y el crimen que se comete contra Cuba.

Apenas habían transcurrido cuatro años del triunfo de la Revolución cubana, cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz expresara, en 1963 y cito: «Es verdad que aún estamos bajo el bloqueo imperialista; es verdad que los imperialistas tratan de estrechar ese bloqueo, y que no sabemos cuán largo tiempo tendremos que resistir esa situación. ¡Y la resistiremos! ¡porque nuestra bandera revolucionaria no se plegará jamás! ¡porque la frente alta de esta nación no se doblegará jamás! Porque afrontaremos los riesgos que sean necesarios cuanto tiempo sea necesario; afrontaremos los sacrificios que sean necesarios, cuanto tiempo sea necesario» fin de la cita.

Sabemos nosotros que de ello dependerá la Independencia, la Revolución, el Socialismo y la propia existencia de nuestra Nación y de nuestra Cultura.

En el año de su Centenario, es preciso comprender, asimilar, actuar y repetir sin cansancio esa idea afincada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz de que un mundo mejor es posible, un mundo sin crueles bloqueos, y cito «que matan a hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, como bombas atómicas silenciosas». Aspiraba Fidel y convocaba a luchar por un mundo mejor que sólo será resultado de la lucha revolucionaria y progresista. Esa visión alimenta el optimismo, la certeza de la victoria y nos compromete a luchar sin descanso, aun en las circunstancias tan duras y desafiantes como las que hoy vivimos.

Repitamos con José Martí «antes que cejar en el empeño de hacer libre y próspera la Patria, se unirá el mar del Sur al mar del Norte, y nacerá una serpiente de un huevo de águila».

Socialismo o Muerte!

Patria o Muerte, Venceremos!