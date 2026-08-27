Eclipse lunar parcial se verá este jueves en Cuba, con fase máxima a las 11:13 p.m.

Este 27 de agosto ocurrirá el segundo y último eclipse lunar de 2026, visible en América, África y Europa. En la fase máxima, la Luna estará a 385 279 km de la Tierra, y quedará en el cenit sobre las selvas de Mato Grosso, Brasil, mientras se va desplazando por la constelación de Acuario.

Los horarios corresponden al meridiano 75 de Greenwich, y están calculados por el Instituto de Geofísica y Astronomía para la posición del Morro de La Habana. Las diferencias horarias con otros puntos del archipiélago cubano no son significativas. La Luna estará inmersa en el cono de sombra profunda tres horas y 18 minutos. A las dos y tres minutos de la madrugada del 28, la Reina de la Noche recuperará su brillo normal en el plenilunio.

En el presente siglo habrá 230 eclipses lunares, sumando los penumbrales, parciales y totales. No tendremos más eclipses parciales de Luna hasta el 12 de enero de 2028.

Instituto de Meteorología Cuba