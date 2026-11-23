El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recorrió el Hospital y el Cardiocentro Pediátricos William Soler en esta capital, dónde constató el impacto del bloqueo estadounidense en el sector.

‎Acompañado por el ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal, Ghebreyesus dialogó con médicos y pacientes y recibió una explicación detallada sobre el Programa Nacional de Atención Materno Infantil de la isla y las afectaciones que causa en sus principales indicadores el bloqueo económico, comercial y financiero, recrudecido en los últimos meses por un cerco energético.

‎ El biólogo e inmunólogo etiope, quién cumple su segunda visita a la nación antillana en el cargo, se interesó por el eventual aumento de la mortalidad infantil de continuar el bloqueo estadounidense, una política impuesta desde hace más de seis décadas.

‎Ghebreyesus lamentó la duración prolongada del cerco y su impacto en el ámbito de la salud y escuchó con atención las informaciónes compartidas por directivos de las dos instituciones.

‎ Por su parte, el ministro Portal señaló al visitante que pese al recrudecimiento del bloqueo, Cuba y sus profesionales de la salud mantienen los servicios y brindan una atención esmerada a la población.

A su llegada al Hospital Pediátrico William Soler, Ghebreyesus apreció parte de un donativo de la OMS al centro, consistente en medicamentos e insumos.

(Con información de Prensa Latina)