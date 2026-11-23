Director de OMS observa el impacto del bloqueo a Cuba en la salud
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recorrió el Hospital y el Cardiocentro Pediátricos William Soler en esta capital, dónde constató el impacto del bloqueo estadounidense en el sector.
Acompañado por el ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal, Ghebreyesus dialogó con médicos y pacientes y recibió una explicación detallada sobre el Programa Nacional de Atención Materno Infantil de la isla y las afectaciones que causa en sus principales indicadores el bloqueo económico, comercial y financiero, recrudecido en los últimos meses por un cerco energético.
El biólogo e inmunólogo etiope, quién cumple su segunda visita a la nación antillana en el cargo, se interesó por el eventual aumento de la mortalidad infantil de continuar el bloqueo estadounidense, una política impuesta desde hace más de seis décadas.
Ghebreyesus lamentó la duración prolongada del cerco y su impacto en el ámbito de la salud y escuchó con atención las informaciónes compartidas por directivos de las dos instituciones.
Por su parte, el ministro Portal señaló al visitante que pese al recrudecimiento del bloqueo, Cuba y sus profesionales de la salud mantienen los servicios y brindan una atención esmerada a la población.
A su llegada al Hospital Pediátrico William Soler, Ghebreyesus apreció parte de un donativo de la OMS al centro, consistente en medicamentos e insumos.
(Con información de Prensa Latina)
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