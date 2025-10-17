Desde Santa Clara el homenaje al Che y su Destacamento de Refuerzo

✍🏻📸 Yiliainelys Valdés

En Santa Clara tuvo lugar una emotiva ceremonia para conmemorar el aniversario del traslado de los restos de Ernesto «Che» Guevara y sus compañeros guerrilleros al Mausoleo que lleva su nombre.

El encuentro contó con la presencia de Susely Morfa González, integrante del Comité Central y primera Secretaria del PCC en Villa Clara, así como una representación de los principales directivos del territorio, quienes depositaron flores y rindieron homenaje en un ambiente cargado de respeto y emoción.

Morfa González destacó que el ejemplo del Che sigue siendo una inspiración vital para las nuevas generaciones que defienden sus ideales y la justicia social frente a los retos actuales. Así mismo subrayó la importancia de que los jóvenes conozcan y vivan conforme a esos valores para mantener vivo el legado revolucionario.

El tributo no solo recordó una fecha histórica, también renovó el compromiso colectivo con la historia y los principios que el Che defendió con su vida.