Cuba y Laos: Dos pueblos unidos por estrechos, indestructibles e históricos lazos de amistad y colaboración

“La semana pasada nos vimos en Hanói y en Beijing, y ahora estamos aquí, en Vientiane, en su visita de Estado a nuestro país, la que firmemente considero otro hito histórico en el fortalecimiento de nuestras amistosas relaciones”.

Con cálidas palabras, el compañero Thongloun Sisoulith, secretario general del Partido Popular Revolucionario Lao y presidente de la República Democrática Popular Lao, recibió en la mañana de este domingo (hora local) al Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su tercera visita a Laos.

En las palabras de bienvenida, Sisoulith pidió transmitir “un cordial saludo al compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, nuestro estimado amigo”, subrayó. También envió parabienes a los compañeros Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, ambos miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El líder laosiano se congratuló “por la tradicional cooperación y solidaridad fraterna entre nuestros dos partidos, estados y pueblos”. Valoró la actual estancia del Jefe de Estado caribeño como otra oportunidad para continuar “consolidando y producir mayores resultados» en los vínculos de todo tipo”.

Tras la ceremonia oficial de recibimiento en el Palacio Presidencial de Vientiane, los dirigentes políticos sostuvieron un amplio diálogo sobre las relaciones bilaterales, que cumplieron el pasado año medio siglo.

Díaz-Canel transmitió al Presidente laosiano “un cálido saludo del General de Ejército Raúl Castro Ruz” y le agradeció por las entrañables muestras de cariño que ha recibido la delegación cubana desde que llegó en la tarde noche de este sábado a Vientiane, donde centenares de niños, adolescentes y jóvenes los han esperado en las calles.

“En mi memoria, de manera muy grata —expuso el mandatario cubano—, están los recuerdos de la visita que hicimos en 2018 y de los encuentros fraternales que hemos tenido usted y yo en Moscú, en mayo, durante las celebraciones por el 80 aniversario de la Gran Guerra Patria y en estos días tanto en Vietnam como en Beijing”.

En cada uno de esos momentos —señaló— “me doy cuenta que nuestra relación de amistad es sincera, honesta y muy fuerte, como lo son las relaciones entre nuestras naciones y pueblos, porque siempre que nos encontramos, de ambas partes nace de inmediato la sonrisa y el afecto”.

“Nuestra actual visita a Laos, por supuesto, tiene que ver —agregó— con la alta importancia que le damos al desarrollo de los vínculos bilaterales y el diálogo político con la República Democrática Popular Laos, país con el que nos unen estrechos, indestructibles e históricos lazos de amistad y colaboración” .

En el diálogo de cerca de una hora entre ambos presidentes, como en el resto de las actividades oficiales desarrolladas por Díaz-Canel en la jornada dominical, participaron, por la parte cubana, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla; el integrante del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales, Emilio Lozada García; el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscár Pérez-Oliva Fraga; y la embajadora de Cuba en Laos, Enna Viant, entre otros miembros de la delegación.

Por la parte laosiana asistieron, Thongsavanh Phomvihane, ministro de Relaciones Exteriores; Bounleua Phandanouvong, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Popular Revolucionario Lao; y altos directivos de los ministerios de Educación, Agricultura, Medio Ambiente e Industria y Comercio, entre otros dirigentes.

Este domingo, el Presidente cubano inició su agenda de trabajo en Laos con la colocación de una ofrenda floral, en el nombre del pueblo de Cuba, en el Monumento al Soldado Desconocido, que honra la memoria de quienes sacrificaron sus vidas por la patria y la independencia laosiana.