Cuba reitera su rechazo a medidas coercitivas en foro parlamentario Brics

Cuba ratificó hoy en la primera sesión plenaria del XII Foro Parlamentario de los Brics, celebrado en Nueva Delhi, India, su rechazo a la aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales, incompatibles con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, reportó Prensa Latina.

Tamara Valido, presidenta de la Comisión Permanente de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), declaró en el evento que la nación caribeña vive un escenario de economía de guerra por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y su inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

La diputada denunció que la política de máxima asfixia diseñada por Washington está acompañada de acciones de desestabilización, descrédito y guerra mediática, con el propósito de alentar un estallido social en Cuba.

Valido explicó que la ANPP actúa como foro para debatir y aprobar transformaciones económicas y sociales profundas, y recordó que este año se aprobaron 23 ejes temáticos con 176 medidas orientadas a modernizar el tejido empresarial, diversificar formas de gestión y estimular la productividad.

Señaló que el máximo órgano de Poder del Estado reforzó el sistema de control y la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública, con el fin de asegurar el cumplimiento riguroso de las leyes y preservar la institucionalidad.

La parlamentaria detalló que el Programa de Gobierno junto a las transformaciones económicas y sociales constituyen la agenda fundamental de trabajo de los diputados, mediante comisiones permanentes y bajo seguimiento del Consejo de Estado.

Destacó que la resiliencia institucional se sustenta en la capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas y en un vínculo directo con el pueblo, mediante recorridos por municipios y comunidades para identificar problemas y conocer preocupaciones.

Instó a los países Brics a desempeñar un papel central en la mejoría del sistema monetario y financiero global, haciéndolo más representativo y justo, y subrayó que el Sur Global enfrenta desafíos estructurales que requieren una transformación profunda del orden económico internacional.

Valido afirmó que la presencia de Cuba como país socio en el Brics refleja nuevas oportunidades para la cooperación, y resaltó potencialidades en sectores como biotecnología, industria médico-farmacéutica, salud, energías renovables, software y turismo.

“La presencia de Cuba como país socio en un grupo que se consolida como nuevo actor en la geopolítica mundial demuestra la importancia de fortalecer la integración y cooperación, sobre la base del multilateralismo y el respeto a la diversidad, en pos de un orden internacional justo y equitativo”, expresó.

Concluyó que el planeta está urgido de una nueva coexistencia civilizada donde prevalezcan la solidaridad y la cooperación, propósito que se refuerza en este marco parlamentario.

Este XII Foro Parlamentario de los Brics se convierte en un espacio de diálogo político y parlamentario donde Cuba, en calidad de país socio, reafirmó su voluntad de integrarse plenamente al bloque y fortalecer la cooperación con el Sur Global.

La delegación cubana, encabezada por la vicepresidenta de la ANPP Ana María Mari Machado, sostuvo previamente encuentros bilaterales con líderes parlamentarios de India y Rusia, en los que se destacó la importancia de ampliar los intercambios legislativos y consolidar los históricos vínculos de amistad y solidaridad.

El programa del foro incluye sesiones sobre resiliencia, innovación, cooperación y sostenibilidad, además de actividades culturales y homenajes, lo que reafirma el papel de los parlamentos en la construcción de un orden internacional más justo y representativo.