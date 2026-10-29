Cuba agradece solidaridad en la ONU

En nombre del pueblo de Cuba, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció este jueves, «la solidaridad de las 130 naciones que dieron su voto contra el bloqueo genocida y el castigo colectivo al que nos somete el Gobierno de EE. UU.».

Por medio de la red social x, el mandatario cubano aseguró que «fue un acto de valor y de soberanía, frente a las coacciones para que no lo hicieran».

La victoria de este miércoles en la ONU aconteció en medio de amenazas y chantajes de la Casa Blanca, para que los Estados miembros cambiasen su voto soberano a favor de poner fin al cerco contra la Isla.

El Jefe de Estado, tras conocer el resultado de la votación, lo calificó como una victoria del heroico pueblo cubano, que no se rinde frente a la asfixia económica, las amenazas y el abuso del Gobierno de Washington.

(Tomado de Granma)