Camilo Cienfuegos: 67 años en la memoria de Cuba

El pueblo cubano rindió hoy tributo al Comandante del Ejército Rebelde, Camilo Cienfuegos, “El Héroe de Yaguajay”, al conmemorar el 67 aniversario de su desaparición física. Con la presencia del presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, e integrantes de la máxima dirección del Estado y Gobierno, se realizó el acto central que tuvo como sede el malecón de La Habana.

En las palabras centrales del acto, la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Meyvis Estévez, resaltó la vigencia del pensamiento del héroe cubano en la juventud, en un contexto en el que la mayor de las Antillas atraviesa una crisis económica producto del recrudecimiento del cerco aplicado por Washington.

Además, evocó la contundente victoria de la diplomacia cubana durante la votación en la Asamblea General de la ONU de una resolución contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el coordinador general de los Comités de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández, subrayó la vigencia del legado del héroe cubano en las luchas del pueblo antillano, frente a las agresiones estadounidenses. “Si Camilo nos acompañara hoy, estaría en la primera trinchera de combate junto a su pueblo, reafirmando que esta isla no se doblegará ni se pondrá de rodillas al imperialismo”, sentenció.

Por su parte, Karina Díaz, estudiante de duodécimo grado de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos (institución docente vocacional del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias), explicó la importancia del pensamiento de “El Señor de la Vanguardia” para los integrantes de esta institución.

“Para nosotros, Camilo es un ejemplo a seguir. Es un hombre de muchísimos valores y de muchísimas enseñanzas”, afirmó.

(Con información de Prensa Latina)