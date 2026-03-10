Cuba obligada a ganarle a Canadá para avanzar en el Clásico Mundial

Enfocada en hacer ajustes necesarios para el juego del todo o nada ante Canadá, la selección cubana asume hoy jornada de descanso en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

Tras caer este lunes por 1-4 ante el anfitrión Puerto Rico, primer clasificado por el grupo A, los dirigidos por Germán Mesa están obligados a imponerse a los norteños para acceder a los cuartos de final del torneo.

Independientemente de lo que suceda hoy en el choque entre los invictos boricuas (3-0) y los canadienses (1-1), la definición del segundo pasaje sucederá en el adiós de la fase preliminar.

Apenas par de jits produjo en su más reciente juego Cuba, que mantuvo el mismo lineup de los dos partidos anteriores, donde tampoco fue abundante la ofensiva, pero sí destacó la producción de jonrones.

Ante semejante slump quizás el alto mando opte por algunos cambios en la alineación para incentivar la creación de carreras y estresar menos a un picheo que contará para el crucial desafío con sus mejores exponentes.

El zurdo Liván Moinelo, de exitosa apertura el viernes pasado ante Panamá, debe volver al montículo con la encomienda de caminar la mayor cantidad de innings posibles con los 65 picheos autorizados para esta instancia del Clásico.

Para el resto del trayecto está disponible lo mejor del bullpen, liderado por el grandes ligas Yariel Rodríguez y el matador Raidel Martínez, uno de los más herméticos cerradores en el béisbol japonés.

Además del cupo disponible en este segmento, queda por definir un pasaje también en el apartado B, donde anoche Estados Unidos (3-0) firmó su avance al imponerse a México por 5-3.

El acompañante de los estadounidenses saldrá del enfrentamiento entre Italia (2-0) y los mexicanos (2-1).

También aseguraron su participación en los partidos de cuartos de final las selecciones de Japón (3-0) y Corea (2-2) por la llave C, y Venezuela y República Dominicana, ambos con 3-0 por el circuito D.