Irán efectúa su más potente operación con misiles y drones, según agencia Fars

Irán realizó durante la noche de este miércoles su mayor y más potente operación con misiles y drones desde el incio de la guerra inciada el 28 de febrero por EE.UU. e Israel, según fuentes militares iraníes citadas por la agencia Fars.

En el ataque se lanzaron numerosos misiles balísticos pesados Khorramshahr 4 contra objetivos en las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa.

Según el portal de monitoreo de armas Iran Watch, el misil Khorramshahr tiene un alcance de entre 2.000 y 3.000 kilómetros y puede portar una ojiva de entre 750 y 1.500 kilos. Según medios iraníes, el nuevo misil tiene una ojiva de 2.000 kilos.

Dos misiles alcanzaron la base militar estadounidense Arifjan en Kuwait, reporta Tasnim.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció previamente su 37.ª oleada de ataques en el marco de la operación bautizada Promesa Verdadera 4. Los objetivos fueron las bases estadounidenses en Erbil (Irak) y de la Quinta Flota en Baréin, así como una base aérea en los alrededores de Tel Aviv.

(Tomado de RT en Español)