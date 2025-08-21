Cuba en Asunción: Duodécima jornada de los Juegos Panamericanos Junior

El levantamiento de pesas le dio hoy a Cuba el primer título de la jornada en los Juegos Panamericanos Junior, gracias a Emanuel de la Rosa en los 79 kg. La Isla espera otros títulos en la lucha libre femenina y el atletismo.

El cubano tuvo una competencia casi perfecta, coronada con un total de 310 kg, similar a su mejor registro histórico, conseguido en marzo último para proclamarse titular en el Campeonato Panamericano Juvenil.

Aunque ese resultado lo traía a Asunción como favorito, el antillano construyó su título paso a paso. Primero fue un arranque de 140 kg, para luego abrir el envión con 160 kg y asegurar con ello la corona.

Con el oro garantizado, el nuestro buscó superarse a sí mismo, pero un último intento con 180 kg no fue validado por los jueces.

“No tuve mucha presión en la competencia e intenté superar mi marca personal, aunque el principal objetivo era la medalla de oro”, aseguró.

Ante la ausencia de competidores de Ecuador o Colombia, fuertes rivales en el continente, el cubano reconoce cuánto bajó la rivalidad.

“En el panamericano juvenil estuvieron y la competencia fue mejor. Ahora me hubiese gustado enfrentarme a ellos de nuevo”, asegura.

Concursante en una división no olímpica, Emanuel sabe que en el futuro tendrá que subir a los 89 kg. Sin embargo, por ahora no piensa en ello. “Me quedaré en los 79 kg por un tiempo, porque aquí no he conseguido aun mis mejores resultados”, concluye.