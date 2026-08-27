Se produce nueva desconexión parcial del SEN

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En horas de la tarde de este jueves, una oscilación registrada en las líneas de transmisión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) provocó la salida automática de tres importantes unidades generadoras: la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez «Felton», la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre y la Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo.

Según informó la Unión Eléctrica en sus redes sociales como consecuencia de este evento técnico, y ante la necesidad de proteger la estabilidad del sistema, quedaron fuera de servicio varias provincias de la región oriental del país, específicamente desde Holguín hasta Guantánamo, las cuales se encuentran desconectadas del SEN en el momento de emitirse esta información.

Se mantiene un monitoreo permanente sobre la evolución de la situación y se adoptan las medidas técnicas necesarias para restablecer, en el menor tiempo posible, la conexión de todas las provincias afectadas.