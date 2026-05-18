Culmina Profilms en Villa Clara

Durante tres días en la ciudad de Santa Clara se hizo la duodécima edición del Encuentro de Promoción y Marketing del Cine, que bajo el nombre Profilms, sirvió para reunir a expertos en el tema de cómo vender mejor el Cine.

Conferencias, talleres, exhibición de trabajos audiovisuales, estrenos y debate de materiales, fueron cuerpo y herramientas de Profilms 2026, a lo que se agregó el análisis de 41 obras pertenecientes a sus distintas categorías.

Diversidad, calidad y ajuste al tema, trajo consigo cuatro premios y desierta la modalidad Promoción de medios informáticos.

En Publicidad impresa se alzó Pedro Rolando Más, en Spot de Tv, Gelacio Domínguez, en Radio Leonor Esther Martínez, y en Gráfica, Aristoteles Simón.

El Centro provincial de cines reconoció a los realizadores audiovisuales que fueron invitados, a Ivette Ávila y Aramis Acosta, ambos de los Estudios de Animación.

La actividad de clausura contó además con la actuación del trío Palabras, voces y guitarra acompañante, capaz de interpretar lo más selecto de la música tradicional cubana.