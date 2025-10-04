Conmemoraron aniversario 60 del primer Comité Central del PCC

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, y Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, encabezaron la conmemoración por el aniversario 60 de la constitución del primer Comité Central del PCC y de que la organización adoptara su actual nombre.

principios fundacionales que hoy recordamos y movilizar a la nación en función de las grandes tareas que deberán llevarnos, en el más breve plazo posible, al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, dando sólido sostén a los avances sociales de la Revolución y superando los enormes obstáculos levantados por la guerra que nos imponen el imperio y nuestros propios errores e insuficiencias.

Compatriotas:

Justo cuando avanzamos hacia el centenario de nuestro Comandante en Jefe, que sea este aniversario del Primer Comité Central del Partido otro llamado a la unidad revolucionaria, a la entrega sin límites y al más profundo compromiso con el pueblo cubano, motivación y sostén glorioso de nuestra obra.

¡Viva el Partido Comunista de Cuba! (Exclamaciones de: “¡Viva!”)

¡Vivan por siempre Fidel y Raúl! (Exclamaciones de: “¡Vivan!”)

¡Patria o Muerte!

¡Socialismo o Muerte!

¡Venceremos!