Conceden Premio Nacional de Música 2025 a Amaury Pérez Vidal.

Amaury nació el 26 de diciembre de 1953, hijo de Amaury Pérez García y Consuelo Vidal, figuras emblemáticas de la canción cubana.

Cantautor y conductor de televisión, compositor, poeta, guitarrista y cantante. Miembro fundador del Movimiento de la Nueva Trova. Sus canciones tienen cercanías al jazz y al pop, otras mezcladas con la música rock, y su línea de creación más reciente se basa en el estilo de la canción romántica. Es uno de los compositores cubanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Es además intérprete, productor discográfico, escritor, guionista, director y conductor de radio, espectáculos y televisión. Recibió, como reconocimiento a su carrera artística la Orden Félix Varela.

Desde pequeño mostró inquietudes por el mundo del arte y en 1963 compuso el himno de su escuela primaria Augusto César Sandino. En esta misma época inició su trabajo como actor en los espacios infantiles de la Televisión Cubana.

Comenzó en la música de forma autodidacta, aprendió a tocar la guitarra y compuso sus primeras canciones. Después de conocer en 1971 a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sara González, Noel Nicola, su composición se definió dentro del estilo de la Nueva Trova. En esta época su trabajo incluyó la musicalización de poemas de poetas cubanos como José Martí, Nicolás Guillén y otros de reconocimiento latinoamericano como Miguel Hernández, Machado, entre otros.

En 1972, con un concierto que ofreció en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en un encuentro con poetas (estrenó obras con textos de los cubanos Nicolás Guillén, Otto Fernández, Fayad Jamís, Pedro de Oráa y Luis Marré) de distintos países de América Latina, entre los que se encontraban Julio Cortázar, Mario Benedetti y Eduardo Galeano.

En 1976 gana un importante reconocimiento en el Festival de Música Pop de Dresde (Alemania); realiza con el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, con Pablo Milanés y Sara González, una gira que comprende España, Polonia y Bulgaria. En España se relacionó con las más importantes figuras de la canción como Joan Manuel Serrat (que ya había conocido en Cuba), Pi de la Serra, María del Mar Bonet, Lluis Llach, Miguel Ríos, Luis Eduardo Aute, Ana Belén, Víctor Manuel y Teddy Bautista.

A mediados de los 70 graba la canción «¿Quién sabe más?» para el disco «Cuatro de Abril» y éste se convirtió en su primer éxito nacional.

En el propio 1976, junto con el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, Pablo Milanés y Sara González, realiza una gira de dos meses por España, Polonia y Bulgaria. Es editado su disco «Acuérdate de abril» en casi toda Hispanoamérica. En la ciudad de Madrid se graba en vivo el disco «La Nueva Trova Cubana», en el Monumental de Madrid.

En 1978 comenzó a trabajar con el Grupo Síntesis, con el que participó en el Festival de la Canción Varadero ’81, y posteriormente con el mismo realizó una gira por Venezuela, México y España. Sus canciones con textos de José Martí, fueron grabadas por la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, dirigida por Armando Guerra, «con arreglos neobarrocos de Mike Porcel».

En cuanto a las influencias en sus creaciones, en publicaciones periódicas ha mencionado que:

Las influencias son algo curioso. He sentido muchísimas y sigo sintiéndolas. Sucede que ahora son menos conocidas. Silvio era un imán. De mi generación, en el nuevo canto, ninguno escapó de su influencia, tan fuerte que algunos, con el tiempo, se pudieron zafar y otros no. Luego vino Serrat que fue, prácticamente, quien definió mi trabajo actual en el escenario. Hasta él yo era un muchacho que solo aspiraba a sentarme con mi guitarra y cantar. Después de Serrat y de ver las posibilidades que tenía ese escenario, también para la Nueva Canción, me sentí agarrado. Observé cómo los recursos del movimiento corporal podían rimar con el espíritu y producir un espectáculo con más trascendencia. A partir de ese concepto llegó la influencia. No fue tanto la repercusión de sus canciones, aunque más tarde se reflejó, pues ya antes conocía su repertorio y no me había golpeado tanto.

En 1979, con Ricardo Martínez (Eddy), forma su primer grupo acompañante; más tarde fundó otro, al cual pertenecieron, en diferentes momentos, José Novás (piano), Frank Rubio (bajo eléctrico), Conrado García (batería), Mario Romeu hijo (guitarra) y Manolo González (dirección y teclados).

En cine, ha creado la música para la película Hombres del mar, dirigida por Manuel Herrera; Isla de la Juventud, dirigida por Juan Carlos Tabío; para la televisión cubana compuso los temas de Mañana es domingo, y el de la serie Hasta el último aliento, dirigida por Vicente González Castro; Muy personal con Amaury Pérez, bajo la dirección de Joel Valdés, y Con dos que se quieran, conducido por él.

Como conductor ha participado en programas trasmitidos por la radio, entre ellos, Amaury y los demás y Como en casa, dirigidos por Federico Wilkins. Actúa en el filme Leyenda, dirigido por Rogelio París; graba un dúo con Xiomara Laugart, con una canción compuesta por José María Vitier y Silvia Rodríguez Rivero, para el filme Un paraíso bajo las estrellas, bajo la dirección de Gerardo Chijona; aparece como actor en el filme cubano-norteamericano Zafiros, locura azul, del director Manuel Herrera; participa como comediante musical en Cincuenta años de amor, del dramaturgo Nelson Dorr.

En 1995, auspiciado por la UNICEF, graba la canción El escaramujo, de Silvio Rodríguez, en la que actúan como intérpretes Luis Eduardo Aute, Vicente Feliú, Anabell López, Carmen Flores y Silvio Rodríguez. Este mismo año ofrece, en el Teatro Nacional de Cuba su Concierto de Navidad.

En 1997 participa en el Festival Cervantino, en México, donde interpreta en la Catedral Comunidad de Jesús en Guanajuato y en la Sala Netzahualcoyotl, del Distrito Federal, dos canciones de la Misa cubana del compositor José María Vitier.

A finales de los 90 comienza la grabación del disco de canciones, con textos de Dulce María Loynaz, el cual sería llamado Eternidad. Inicia la grabación de su nuevo disco inicialmente llamado De amor, pero que después sería nombrado Equilibrio. Canta la Plegaria a la Virgen del Cobre durante la misa oficiada por Juan Pablo II en su visita a La Habana el 25 de enero de 1998. Este mismo año viaja a España para presentar su disco Amor difícil, en la Sala Manuel de Falla de la Sociedad General de Autores y Editores de España. Comienza el nuevo milenio con energía y se divide entre múltiples presentaciones tanto nacionales como internacionales, principalmente en México. Continúa con la producción de nuevos materiales discográficos, entre los que se destacan Equilibrio donde abarca el género del blues, Solo en septiembre, un disco con múltiples facetas musicales y Algo en común donde incursiona con gran éxito en el género de la salsa.

En el 2003 realiza el disco Trovador, un trabajo creado con Silvio Rodríguez. En el 2004, el disco fue promocionado por varias partes del continente americano y España. El 31 de diciembre del 2003 fue condecorado por Fidel Castro, con la Orden Félix Varela, máximo galardón oficial de la cultura en Cuba.

En noviembre de 2007 se unió a los festejos por el 35 aniversario del movimiento de la Nueva Trova con varios conciertos, entre los que se destacaron Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, Sara González y Pablo Milanés. En el 2008 formó parte de un libro presentado con motivo del 50 aniversario del Triunfo de la Revolución cubana, que contiene 50 canciones de la Cuba revolucionaria.

En septiembre de 2009, organizó y participó en el Concierto Paz Sin Fronteras, celebrado en la Plaza de la Revolución, el cual reunió a 1,1 millones de personas. Cantó dos canciones muy conocidas de su autoría, «Hacerte venir» y «Amor difícil». Regresó a México para presentarse en el Festival Cultural Amado Nervo, en Tepic, Nayarit, donde además de interpretar sus éxitos, compartió anécdotas con el público.

Bardo es el nombre del disco que lanzó en noviembre de 2009, que incluye también un DVD y contiene 13 temas, entre ellos, Yo quería cantar, Algo de mujer y Que me quiera. En la XV Feria Cubadisco 2011, obtuvo el Premio al Mejor Making off, realizado por Ángel Alderete.

Su obra, no solo abarca los más de cuarenta discos que posee, sino también llega a la literatura con la publicación de novelas, cuentos y sonetos.

Destacó en la realización de tres temporadas del programa televisivo de alta audiencia Con dos que se quieran, en el que dejó registrada la impronta de relevantes figuras de la cultura cubana , muchos de los cuales físicamente ya no están. Uno de sus mayores aportes es la multimedialidad con que se abordó el programa con una salida digital a través del sitio Cubadebate y la publicación de un libro de entrevistas.

En años más recientes se ha visto su activa participación en actos políticos y culturales en nombre de Cuba tanto en nuestro país como en el extranjero, razón por la que el pueblo muestra su orgullo sobre la obra de un cantante de tal importancia.

En la última edición del Premio Cubadisco 2025, fue merecedor de premios por sus producciones discográficas.

El otorgamiento del Premio Nacional de Música 2025 tuvo lugar esta mañana con la presencia de Indira Fajardo, presidenta del ICM, otros miembros del Consejo de Dirección del Instituto y medios de prensa.

El jurado estuvo integrado por Digna Guerra (presidenta), Premio Nacional de Música 2006; José MaríaVitier, Premio Nacional de Música 2021; la Musicóloga Martha Bonet, Beatriz Corona Compositora, productoray directora Coral y el músico César López.

(Con información del Instituto Cubano de la Música)