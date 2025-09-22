Clases obreras de Cuba y Venezuela reafirman sus lazos de hermandad

Por estos días, Cuba y Venezuela han reafirmado, una vez más, en Caracas, los estrechos lazos de hermandad, cooperación y solidaridad, que unen a ambos pueblos y gobiernos, con la visita oficial de una delegación encabezada por el Dr. Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

En ese sentido, en el marco de una apretada agenda que incluyó en las últimas horas un emotivo intercambio con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, así como con otros dirigentes del estado de la nación sudamericana, Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central y presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, sostuvo un encuentro este domingo con representantes obreros de la tierra de Bolívar.

En un ambiente de profunda camaradería, Colina Rodríguez conversó con Francisco Torrealba, Vicepresidente de la Clase Obrera del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Eduardo Piñate, Vicepresidente de Formación de la propia organización política y Ministro del Poder Popular para el Trabajo.

Temas como la solidaridad, el apoyo mutuo, el antimperalismo, el antifascismo, las convicciones revolucionarias de ambos pueblos y la agenda de colaboración bilateral, marcaron los temas del debate.

Igualmente, las dos representaciones oficiales ofrecieron detalles acerca de los procesos movilizadores de los trabajadores cubanos, así como la fusión popular, militar y policial, sus tareas y el trabajo en comunas en la Patria de Chávez.

El espacio fue oportuno, además, para reafirmar el compromiso inquebrantable de los dos pueblos con la defensa de la soberanía nacional y del mantenimiento de la proclama del 2014 de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.