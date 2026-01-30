China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este viernes que la decisión de su par estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba puede provocar una grave crisis humanitaria, reporta RT en Español.

“(Afectaría) directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el derecho internacional y el diálogo entre las partes”, afirmó la mandataria al leer una respuesta oficial durante su habitual rueda de prensa, ya que México es uno de los países que tiene contratos petroleros con Cuba y, por lo tanto, podría ser sancionado con las nuevas tasas impuestas por Trump.

“Tenemos que saber los alcances porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles”, agregó al confiar en que el conflicto se puede resolver por la vía diplomática y la no confrontación.

Sheinbaum reveló que le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que busque una comunicación inmediata con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, con el fin de conocer con precisión la nueva medida, además de hacerle saber que “hay que impedir una crisis humanitaria”.

Añadió que México buscará alternativas para ayudar al pueblo cubano que atraviesa “un momento difícil”, ya que ello va en línea con una histórica tradición de solidaridad hacia la mayor de las Antillas.

El jueves, Trump firmó un decreto que entró en vigor en la medianoche, y que le permite imponer tasas a las importaciones de productos de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, con el argumento de que la nación “constituye una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad y política exterior de EE.UU.

Esta semana, Petróleos Mexicanos (Pemex) suspendió los envíos de petróleo a Cuba, pero Sheinbaum advirtió que ello se debía a las condiciones de los contratos firmados con el Gobierno cubano y no a presiones políticas de EE.UU. “Es una decisión soberana”, aseguró al garantizar que se mantendrá el envío de ayuda humanitaria.