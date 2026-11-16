Para estimular la participación de todos los actores económicos en las obras sociales del país, ya está vigente a partir de hoy, la Resolución 208 del Ministerio de Finanzas y Precios, que aprueba incentivos fiscales para aunar esfuerzos en la reconstrucción de la economía.

Sobre el tema, hizo declaraciones Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, al noticiero del mediodía de la Televisión cubana.

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El titular hizo referencia a los estímulos financieros y materiales que pueden complementar los esfuerzos desde el presupuesto del Estado a un grupo de obras de inversiones en el sector social.

La nueva norma jurídica da respuesta a la propuesta 112 recogida en el documento Transformaciones económicas y sociales, elaboradas y aprobadas por el gobierno cubano.

“Hablamos de escuelas, de hospitales, policlínicos, todo ese sector social que requiere un apoyo, una recuperación para dar mejores servicios a la población”, aclaró el ministro y explicó que los incentivos se centran en una reducción de los impuestos que se deben pagar por concepto de utilidades o sobre los ingresos personales, según el actor económico en cuestión.

De ser una persona jurídica, (una micro, pequeña, mediana empresa o una empresa estatal, una cooperativa agropecuaria, u otro actor económico) debe aportar el impuesto sobre utilidades y en este caso se le haría un descuento de ese gravamen que resulta pagar al cierre del año.

Si se tratase de una persona natural, un trabajador por cuenta propia o un productor agropecuario, lo que ocurre es una reducción de la bonificación en sus aportes por concepto de impuestos sobre los ingresos personales.

Ese aporte financiero tiene como base los esfuerzos que ya se han realizado hasta el momento y resaltó el principio de la responsabilidad social que conlleva no solo generar utilidades para el beneficio particular, sino también para la comunidad.

“La implementación de esta resolución la debemos realizar de manera conducida, en un acercamiento entre el gobierno de cada municipio, de cada comunidad, con los actores que están ubicados en el mismo para identificar hacia dónde dirigir esa protección, ese apoyo”, indicó el ministro de Finanzas y Precios acentuando que todo debe ser colegiado con los gobiernos locales.

Añadió: “El presupuesto tiene en sí toda la responsabilidad de soportar o dar respaldo financiero a la actividad social en nuestro país, pero es un presupuesto que tiene sus limitaciones y se puede complementar con los esfuerzos o la movilización de recursos desde este sector empresarial, estatal y no estatal”.

Acerca del procedimiento para este tema, el titular indicó que se buscan maneras ágiles y expeditas, basadas en las contribuciones que deben declarar los actores para la liquidación del presupuesto.

“Al cierre del año ellos van a declarar las donaciones que hayan realizado, las inversiones en las que hayan participado de conjunto con el sector presupuestado y esto se descuenta. Ese ajuste en el impuesto lo declaran en la liquidación mediante su declaración jurada. Y esto tiene un procedimiento de verificación, de comprobación que se realiza por la Oficina Nacional de Administración Tributaria”, amplió Regueiro Ale.

Hizo referencia a la unidad presupuestada que está beneficiada con la inversión que se realiza y que debe actualizar sus registros contables, de tratarse de un activo fijo como artículos de uso y consumo, televisores, equipos de clima o avituallamientos en hogares de ancianos y maternos, u otra institución.

No se trata sólo de medios de pago sino también de activos, donaciones, herramientas y otros medios calculados en valor monetario.

“Hablo de inversiones materiales: la reconstrucción de un hogar de ancianos, la del remozamiento de un sistema de alimentación a la familia o de una escuela, la recuperación de una sala de un hospital. En este caso la bonificación, es decir, la reducción del impuesto puede llegar hasta 20%”, argumentó el titular de Finanzas y Precios.

De igual manera, aclaró que no siempre el actor económico tiene la posibilidad total o puede realizar la contribución de manera sostenida, y por ello, el incentivo viene a respaldar, ayudar y a motivar a otros tantos que pudieran realizar contribuciones menores o ayudas solidarias para mejorar los servicios sociales.

Por último, el ministro especificó que la implementación requiere de un proceso de capacitación y de divulgación para su mejor comprensión, por ello el tema volverá a analizarse por los medios de difusión masiva de Cuba.