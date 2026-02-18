Canciller ruso reitera apoyo a Cuba al recibir a su homólogo cubano

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, llamaron este miércoles al diálogo a Estados Unidos, al que pidieron que renuncie a sus planes de bloqueo naval de la isla caribeña.

Rusia insta a EEUU a actuar con sensatez y a desistir del bloqueo marítimo y militar de Cuba, declaró el canciller ruso en su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores cubano

Rusia seguirá brindando apoyo a Cuba en materia de defensa de su seguridad, asegura el canciller ruso.

«Estamos prestos a un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país», dijo por su parte Rodríguez al inicio de su reunión con Lavrov en Moscú.

El canciller cubano aseguró que pese a las presiones de Washington, La Habana defenderá su soberanía e independencia y mantendrá su rumbo «inalterable».

Rodríguez criticó la política de la Casa Blanca en relación con la isla, que ha sido declarada como una amenaza a la seguridad estadounidense, y también en lo que respecta a otros países, lo que «amenaza el multilateralismo» y las Naciones Unidas.

En cuanto a las relaciones con Rusia, las describió como «históricas, fraternas, especiales y estratégicas» y se mostró convencido de que la cooperación continuará «por encima de cualquier circunstancia» y los objetivos planteados serán alcanzados.

Lavrov, por su parte, aseguró que Rusia, junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, hace un llamamiento a Estados Unidos para que «muestre sentido común» y «se abstenga de los planes de bloqueo naval de la Isla de la Libertad».

«Quisiera reiterar que son absolutamente inaceptables las acciones de Estados Unidos, que emitió un decreto especial declarando a Cuba una amenaza», dijo el jefe de la diplomacia rusa.

Lamentó que el mismo decreto estipulara que esa amenaza se viera agravada por la cooperación de Cuba con Rusia, «a la que se califica en dicho decreto como un Estado hostil y malicioso».

El Viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Oscar Pèrez-Oliva Fraga forma parte también de la comitiva cubana.

(Con información de Sputnik, EFE y la Redacciòn)

Comunicado de la Cancillería rusa El 18 de febrero, el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia S.V. Lavrov mantuvo conversaciones con el Representante Especial del Presidente de la República de Cuba, el Ministro de Asuntos Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla, quien se encuentra en Rusia en visita de trabajo. Durante la reunión, celebrada en una atmósfera tradicionalmente amigable y confiable, los jefes de los organismos de política exterior reafirmaron su disposición a seguir fortaleciendo la asociación estratégica aliada en toda una gama de direcciones. Intercambiamos opiniones sobre temas de actualidad de la agenda mundial y regional. La parte rusa ha condenado enérgicamente las acciones prohibitivas ilegítimas de Washington contra La Habana, la presión económica y coercitiva sobre el estado cubano, sobre los ciudadanos de ese país. Se ha señalado la introducción de medidas restrictivas en el sector energético contra Cuba.