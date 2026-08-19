Celebran aniversario 104 de la Radio Cubana

✍️📷Granma

Este 22 de agosto la Radio Cubana cumple años. Por esta fecha, siempre se recuerda aquella primera transmisión que por medio de la Estación 2LC, ubicada en La Habana, y a cargo de la familia Casas Romero, fue escuchada por vez primera ese día, y en la que se emitían el parte meteorológico y las principales noticias de la jornada.

Considerado el padre de la Radio Cubana, el músico y patriota camagüeyano Luis Casas Romero, al poner la señal en el éter, hacía nacer la Radio Nacional, ese completísimo medio que acompaña desde sus diversos espacios a sus escuchas y constituye un referente en la espiritualidad de la sociedad.

Este miércoles fue celebrado en el Memorial José Martí el Acto por el aniversario 104 de la Radio Cubana. La certeza de que «aquella semilla sonora ha germinado un siglo después en cien emisoras de radio, creando una familia de radialistas unidos y sensibilizados con su misión de servicio público», quedó compartida ante un público en el que se encontraba Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido; Alfonso Noya, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, ICS, y Yuzaima Cardona, directora general de la Radio Cubana, junto a otros directivos y trabajadores del medio.

En la ocasión, fue entregado el Premio Nacional de Radio 2026 a la periodista Bárbara Betancourt Abreu, quien desde sus estudios universitarios hizo prácticas en Radio Habana Cuba, emisora que se convirtió para ella en una gran escuela en todos los sentidos, y en la que tuvo como maestros a Manolo Ortega y Ángel Fernández, en la locución; y a los periodistas Orlando Castellanos y Pedro Martínez Pírez.

En el acto, fueron entregados también los reconocimientos Artista de Mérito de la Radio y la Televisión Cubanas a Julio Ramón Pita, locutor de CMBF; a Kenia Ortiz Osorio, de Radio Progreso- Caricato Actuar; y a Pedro Martínez Arcos, de Radio Rebelde.

A los radialistas que siguen la obra de los fundadores, se les confiere el reconocimiento Nueva Generación. En este año, lo recibieron Yusuán Palacios Ortega, apasionado investigador de la obra de José Martí; Yasel Toledo Garnache, presidente de la AHS e impulsor de la promoción del arte joven y la cultura nacional; Daymara Díaz García, directora de la coco; Maikel Chávez García, actor, dramaturgo y guionista. También lo recibieron la locutora Yaima Ramos López, y los periodistas Erick Méndez Díaz y Alhija Villalón Véliz. Varios trabajadores recibieron el Sello Aniversario 100 de la Radio Cubana y la Medalla Raúl Gómez García, que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura.

Por otra parte, la Central de Trabajadores de Cuba distinguió a la Radio Cubana con la bandera Proeza Laboral, recibida por Yuzaima Cardona, quien destacó la presencia en el medio de más de 5 000 trabajadores que hacen posible el trabajo radial. La institución fue reconocida también por el ICS.

A las felicitaciones, siguió la actuación de la violinista Lorena González Salas, integrante de la orquesta de la Radio y la Televisión.