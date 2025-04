Agricultura ecológica en el centro de Cuba

📸Ramón Barreras

Llegar a la finca Colón, en el municipio villaclareño de Remedios, a 329 km de La Habana, es descubrir un lugar donde la ciencia de lo natural y la tradición campesina cubana se imbrican para siempre sacarle frutos a la tierra.

Allí su dueño, Abel González, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) José Martí, pone todo su empeño en el surco y logra, en poco más de una hectárea de terreno, la combinación de cosechas formidables de guayaba, calabaza, tomate, frijol, mamey y este año también el limón, a partir de la utilización de compuestos orgánicos y productos ecológicos.

Con el apoyo de proyectos de desarrollo como el programa CONSAS: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión del Conocimiento Para la Seguridad Alimentaria Sostenible en Cuba y ALASS: Autoabastecimiento Local para una Alimentación Sostenible y Sana, a partir de la cooperación con organismos internacionales entre los que destaca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la finca Colón se ha convertido en un pilar fundamental en el abastecimiento a Hogares Maternos y de Ancianos, así como a centros hospitalarios, por la calidad y confiabilidad de sus cultivos.

Abelito, guajiro de pocas palabras, lleva el amor por la tierra en la sangre, en la herencia de una familia ligada desde hace generaciones al campo, a quien no lo detienen ni la plagas, ni las complejidades, porque «cuando te gusta lo que haces no hay obstáculo grande, siempre consigues un camino y sales adelante», comentó, mientras recorríamos su arboleda de guayabas en plena cosecha.

Pero en Colón no todo ha sido fácil, el trabajo ha sido muy duro, sobre todo para tener agua permanente, cuenta el campesino, quien de su propia invención ya tiene instalado un regadío por goteo, a partir de un entramado sistema de mangueras que distribuyen el preciado líquido de manera equilibrada entre todos los cultivos.

«Es verdad que el tema del combustible está duro, pero en los campos cubanos siempre se ha arado con bueyes, así lo hicieron nuestros padres, nuestros ríos, nuestros abuelos y así lo hacemos nosotros, eso no puede detenernos, no podemos sentarnos a esperar por algo de fuera cuando nosotros podemos tener la solución aquí» sentencia este hombre que no necesita muchas palabras para demostrar su conocimiento de cada palmo de terreno y cada planta que te muestra, bajo el sol abrasador del mediodía remediano, que se hace imperceptible ante los maravillosos frutos que ese paisaje nos regala.