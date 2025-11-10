Agradece Díaz-Canel solidaridad de Venezuela

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, agradeció hoy el envío de ayuda humanitaria de Venezuela para las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa.

Apreciamos este gesto solidario y humanista; fuerte abrazo al presidente Nicolás Maduro, expresó el jefe del Estado cubano en su cuenta de la red social X.

El cargamento de ayuda humanitaria contiene más de cinco mil toneladas de alimentos, medicinas, enseres y juguetes.

La embarcación, que zarpó desde el puerto internacional de La Guaira, transporta 102 contenedores enviados por el presidente Nicolás Maduro a través del Banco del ALBA.

Este constituye el segundo embarque con ayudas desde territorio venezolano hacia Cuba, luego de que el pasado 30 de octubre enviara 46 toneladas de suministros a Cuba y Jamaica tras el huracán.

Rander Peña, viceministro de la Cancillería venezolana para América Latina, anunció también el envío de una brigada de trabajadores eléctricos con el objetivo de contribuir a resarcir los daños provocados por el fenómeno meteorológico.

El huracán Melissa impactó con categoría tres en la escala Saffir-Simpson las provincias del otriente cubano en la madrugada del pasado miércoles 29 de octubre.