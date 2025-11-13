Una mujer con alma de ciudad

180 años conmemora hoy Santa Clara de la mujer que dedicó a ella cada uno de sus desvelos, cada uno de sus sueños, esa que alojó a esta tierra en su corazón aún a cientos de km de distancia.

El 13 de noviembre de 1845 llegó al mundo doña Marta Abreu de Estévez en una de las familias más nobles de esta villa, sin embargo, aquí, caminó junto a los más humildes, construyó escuelas en los barrios pobres y levantó un teatro que convirtió a Santa Clara en símbolo de arte y cultura más allá de nuestras fronteras.

El Generalísimo Máximo Gómez la ubicó en el lugar exacto para la historia de la Patria al expresar:

“No saben ustedes los villaclareños, los cubanos todos, cuál es el verdadero valor de esa señora. Si se sometiera a una deliberación en el Ejército Libertador el grado que a dama tan generosa habría de corresponder, yo me atrevo a afirmar que no hubiera sido difícil, se le asignaría el mismo grado que yo ostento: Generalísima”.

Y es que ella entregó a Cuba y a su libertad todo esfuerzo y recurso, y desde su querida ciudad o desde cualquier lugar del mundo no descansó ni guardó silencio ante el atropello de un colonialismo que intentó por todos los medios someternos y conquistarnos.

Hoy identifica a la única universidad cubana con nombre de mujer, es símbolo de Santa Clara allende los mares y representa al pueblo que la venera y le agradece haberle dedicado a esta ciudad alma, corazón y vida.