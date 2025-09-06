Susely Morfa: «Con este paso tenemos que seguir»

✍🏻📸 Oscar Salabarría CMHW

«La entrada del Boulevard debe atraernos más, aún falta un paisajismo más atractivo. En este espacio no puede existir un cartel feo, un detalle que no esté restaurado», indicó la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González, durante su recorrido por la céntrica arteria santaclareña.

«La pintura que llevan las edificaciones aquí tienen que ser de óptima calidad», reflexionó la secretaria en franco intercambio con directivos de la Vivienda, autoridades locales y principales responsables de la trasformación del Boulevard.

Frente a la fachada Art Deco de la Panadería situada en Céspedes, esquina Independencia, Morfa González dijo que es preciso trabajar mucho más la cultura del detalle, y en todo el lateral del inmueble:

«No podemos limitar nuestras acciones al frente del edificio, tenemos que abarcar mucho más, para que el cambio sea real», señaló.

«En nuestro centro histórico hay que darle valor de uso a cada sitio, por ello, resultan bienvenidos los nuevos proyectos de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), los cuales ofrecerán vida a esta ciudad», argumentó la máxima autoridad partidista en la provincia.

Significó que la Plaza Las Arcadas debe estar a la altura del Parque Vidal. Trabajar más en su imagen y en un diseño cultural coherente para todo tipo de públicos es la prioridad ahora, de acuerdo con indicaciones de la primera secretaria.

Asimismo, trascendió que la Banda Provincial de Conciertos retomará los horarios habituales de sus presentaciones en la Glorieta. «Un toque de alegría que es tradición en Santa Clara», explicó Diamela López Valdés, al frente de la organización partidista en la ciudad capital.

Que en los centros del Comercio y la Gastronomía estén contratados artistas del patio, que la emisora se escuche en el Boulevard y que la música instrumental regrese al parque, también constituyen detalles pendientes en el amplio proceso de reanimación que forma parte del programa de trabajo Villa Clara con Todos.

En medio del Boulevard, RobertoTenorio, combatiente de la Revolución cubana, divisó a la secretaria y fue a su encuentro. «Muchas felicidades por su gestión», le dijo el veterano, y al mismo tiempo reconoció todo el ajetreo constructivo de los últimos días.

«No hace falta agradecer, esto es para ustedes, para todo el pueblo, somos todos los villaclareños los que unimos fuerzas con un mismo empeño», explicó Morfa González a Tenorio, tomando fuerte sus manos.

«La Casa del Gobernador sigue siendo el ejemplo a seguir, así deben lucir todas las instalaciones, los felicito y reconozco el avance del trabajo del municipio».

«Quedan algunos temas más complejos, relacionados con intervenciones en casas de familia que ya están siendo atendidos por la dirección de la Vivienda; las señales del tránsito, sobre todo, las prohibiciones de parqueo y los lugares destinados para tales fines, porque el Boulevard es un lugar de paseo, de intercambio, para compartir en familia», sentenció la primera secretaria a modo de resumen.

En este sentido, resaltó la importancia de la brigada especializada de servicios comunales que comenzó a trabajar en la zona e indicó realizar una limpieza profunda tres veces a la semana en lugar de una vez, siempre en horario nocturno, en aras de no afectar los principales servicios.

«Hay que terminar de restaurar las jardineras y completar los cestos donde faltan. Tenemos que lograr que haya una reanimación en todos los sentidos, más allá de la pintura y lo infraestructural, es servicio, calidad, mejores precios y buen trato, este paso es el que tenemos que seguir», finalizó.