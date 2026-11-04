Proyecto Mente Crítica 2.0, por un uso consciente de la tecnología

El proyecto Mente Crítica 2.0, en su sede en Villa Clara, realizó el taller Alfabetización en TIC para Adultos Mayores con el fin de promover un uso seguro de las tecnologías y el empleo de estas herramientas en la vida cotidiana de este grupo generacional.

Acorde con los tiempos de digitalización de la sociedad cubana actual, los integrantes del proyecto, de alcance nacional, adquirieron conocimientos de temas necesarios como la configuración de datos de energencia en los teléfonos móviles, uso del transfermóvil y configuración de cuentas de familiares, consejos útiles para la seguridad de cuentas de bancos y contraseñas y el menú de accesibilidad en los móviles.

El encuentro propició el intercambio y aclaración de dudas más usuales entre las personas de la tercera edad y facilitó, desde un lenguaje sencillo y práctico, el conocimiento de aplicaciones útiles en su desenvolvimiento diario, así como ser más conscientes en la necesidad de hacerlo desde la protección de sus datos.

Este proyecto involucra a profesores de la UCLV y la Universidad de La Habana y tiene como objetivo desarrollar habilidades y competencias informacionales en diferentes sectores de la sociedad.