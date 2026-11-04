Inició en Villa Clara Ejercicio Estratégico Moncada 2026 

La primera jornada del Ejercicio Estratégico Moncada 2026 inició este miércoles en la Región Militar Villa Clara, con el objetivo de continuar elevando la preparación y cohesión de los órganos de dirección y de mando a todos los niveles.

El Ejercicio incluye también la preparación de las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía en todas las instancias para el enfrentamiento a cualquier tipo de agresión contra nuestro país.

Bajo la máxima socialista de la Guerra de Todo el Pueblo, el Ejercicio Estratégico Moncada 2026 constituye símbolo de unidad y compromiso con la defensa inclaudicable de nuestra Revolución martiana y fidelista.