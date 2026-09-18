Reportan nueva caída del sistema electroenergético nacional

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La Unión Eléctrica de Cuba informó hoy sobre la ocurrencia de una nueva desconexión total del sistema electroenergético nacional (SEN).

De inmediato se investiga la causa y se activan los protocolos para el restablecimiento, refirió la entidad en sus redes sociales a las 14:24, hora local.

» #EnEsteMomento || Ourrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. De inmediato se investiga la causa y se activan los protocolos para el restablecimiento. Continuaremos informando».

Minutos antes de la caída del SEN se reportó una falla en las líneas de transmisión, lo que provocó la desconexión del sistema eléctrico en la zona occidental del país, quedando sin servicio desde Pinar del Río hasta Matanzas.