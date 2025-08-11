Reinicia la INPUD de Villa Clara producción de junta de refrigeradores Haier

El colectivo de la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos (INPUD) Primero De Mayo, de Villa Clara, ha puesto en funcionamiento, otra vez, la línea de producción de juntas de refrigeradores Haier, lo que constituye una de las novedades que exhibe la fábrica en el complejo escenario económico que vive el país.

Según refirió la directora de la entidad, la ingeniera mecánica Maricel Montero Lago, «en medio de las múltiples dificultades que enfrenta la economía nacional, lo importante es no cerrar las puertas de nuestra industria, continuar aportando nuestro granito de arena a Villa Clara y a Cuba».

A más de 8 mil unidades asciende la cifra de juntas producidas desde que arrancó la línea el pasado mes de junio, según constataron las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio, Susely Morfa y Milaxy Yanet Sánchez, respectivamente, en reciente intercambio con trabajadores del centro.

A esta línea se suman producciones alternativas de plástico, que incluyen envases, moldes y cubiertas de equipos, porque lo importante será siempre no cerrar las puertas de esta icónica fábrica fundada por el Che, en el centro de la isla, el 24 de julio de 1964.