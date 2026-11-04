Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara: seis décadas formando profesionales para Cuba y el mundo

Este 21 de noviembre la educación médica en Villa Clara celebra 60 años de historia y compromiso con la formación de profesionales de la salud, una obra académica que ha trascendido las fronteras de Cuba.

Las propias condiciones sanitarias del país en los primeros años de la Revolución y la escasez de profesionales de la salud tras el éxodo masivo al exterior, hicieron necesario iniciar la docencia médica en el centro del país. Con la asesoría de José Ramón Machado Ventura, entonces Ministro de Salud Pública, un grupo de jóvenes se reunió la noche del 21 de noviembre de 1966 en el Hospital San Juan de Dios, hoy Hospital Oncológico Dr. Celestino Hernández Robau, para dejar oficialmente inaugurada la Escuela de Medicina de Santa Clara, la tercera de su tipo en el país.

Sus primeros pasos estuvieron marcados por el entusiasmo, la entrega y la vocación de un reducido grupo de profesores y profesionales de la salud que asumieron el desafío de enseñar y formar a las nuevas generaciones. Alrededor de 80 estudiantes y apenas 18 profesores integraron aquella naciente institución, que comenzó adscrita a la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.

Lo que entonces constituyó un importante proyecto académico se convirtió, con el paso de los años, en una institución de referencia para la formación de nuevos profesionales de la salud. La ampliación de las carreras, el desarrollo de las ciencias básicas y clínicas, la consolidación de la investigación científica y el fortalecimiento de los escenarios docentes y asistenciales marcaron las diferentes etapas de su evolución hasta convertirse en el Instituto Superior de Ciencias Médicas Dr. Serafín Ruíz de Zárate Ruíz, hasta llegar a la Universidad de Ciencias Médicas villaclareña.

Seis décadas después, esta academia se distingue por el rigor científico, la preparación de su claustro y la calidad de sus procesos formativos. La institución cuenta con la categoría de Excelencia, otorgada por la Junta de Acreditación Nacional, mientras que tres de sus cuatro carreras ostentan también esta condición: Medicina, Estomatología y Enfermería.

Además, en esta casa de altos estudios se forman profesionales en 67 especialidades médicas, se desarrollan dos programas doctorales y siete maestrías. Estos resultados hablan de la fortaleza de un claustro docente integrado por más de un centenar de doctores en Ciencias y más de 2 000 másteres en Ciencias.

Otro de los indicadores que dimensiona el alcance de esta obra educativa es la realización de más de 56 graduaciones, que han permitido entregar a la sociedad miles de profesionales de diferentes especialidades y perfiles de las ciencias médicas. A ello se suma la formación de médicos procedentes de varios países, quienes han llevado consigo la vocación humanista de la medicina cubana de regreso a sus naciones.

Celebrar los 60 años de la docencia médica en Villa Clara, significa volver la mirada a los inicios de aquella primera Escuela de Medicina en el centro de Cuba, pero también reflexionar sobre cuánto se ha logrado y reconocer a quienes, desde los diferentes escenarios académicos y asistenciales, han dado continuidad a esta noble obra.