Evalúa Quintas Solá en Villa Clara preparación para la defensa

✍️📷Henry Omar Pérez/ACN

El Consejo de Defensa Provincial de Villa Clara analizó la preparación combativa, la capacidad de respuesta y la cohesión de sus estructuras durante la segunda jornada del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, con la participación de autoridades políticas, gubernamentales y militares de la región central.

La sesión contó con la presencia del general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; el general de división Raúl Villar Kessel, jefe del Ejército Central, y Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial en Villa Clara.

Durante el encuentro se examinaron las acciones de los grupos y subgrupos de trabajo, los procedimientos para la toma de decisiones y la coordinación entre los organismos encargados de responder ante situaciones excepcionales, incluidas las provocadas por una posible agresión militar enemiga.

El análisis incluyó, además, medidas dirigidas a fortalecer la vigilancia, la disposición operativa y la capacidad de las fuerzas y entidades que participan en la defensa del territorio, así como las alternativas para enfrentar planes encaminados a desestabilizar el país y quebrar el orden constitucional.

En una zona de defensa de la capital provincial se comprobó el nivel de preparación de las estructuras de dirección y mando, la asignación de responsabilidades y la coordinación entre las instituciones, los centros laborales y la población.

Carlos Ricardo Portal Pérez, jefe de la estructura de la zona de defensa, explicó que estos ejercicios permiten preparar al personal para actuar con orden y oportunidad ante cada situación, además de identificar insuficiencias y corregirlas antes de cualquier eventualidad.

El dirigente señaló que la participación de los trabajadores y vecinos demuestra la disposición del pueblo para defender la soberanía nacional, pues la respuesta ante una agresión no depende solo de las fuerzas armadas, sino también de la organización y la responsabilidad de cada comunidad.

Portal Pérez añadió que la unidad entre las estructuras de dirección, las organizaciones políticas y de masas, los centros laborales y los habitantes constituye una garantía para preservar la continuidad de la vida económica y social en circunstancias de conflicto.

La preparación desarrollada en Villa Clara responde a la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo, filosofía defensiva impulsada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y continuada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que sitúa la defensa de la patria como una responsabilidad compartida.

El Ejercicio Estratégico Moncada 2026 permite comprobar la capacidad de respuesta de los consejos de defensa y reafirma la unidad del pueblo villaclareño en torno al Partido, la soberanía y la decisión de proteger la Revolución.